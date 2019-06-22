ميركل تدعو لحل ’’أزمة ايران’’ سياسياً

2019/06/22 | 15:33

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بغداد اليوم- متابعة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها اليوم خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية، إنه يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران.

وأشارت المستشارة، إلى أن على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى ضربة عسكرية مقررة ضد إيران، بعد قيام الأخيرة بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وأضافت ميركل، أن قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان، وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية.

وقالت لدى تعليقها على الأزمة الإيرانية - الأمريكية: "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي (بشأن إيران) وهذا ما نعمل على تحقيقه".

بغداد اليوم_ متابعة

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، السبت (22 حزيران 2019)، إثر تحطم طائرة "كينغ إير" ذات محركين في الجزء الشمالي من ولاية هاواي الأمريكية.

وذكرت وزارة النقل على صفحتها على تويتر: "بحزن شديد، تنقل وزارة النقل في هاواي نبأ

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام بتظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، رفضا لـ"صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين" الذي سيعقد في المنامة الأسبوع المقبل.

وقال موقع "RT" الروسي، إن "حشود من المتظاهرين خرجوا ف

بغداد اليوم - متابعة

نفى مجلس الأمن القومي الإيراني، الجمعة، 21 حزيران، 2019، تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط.

ونقلت روسيا اليوم عن مصدر بالقومي الايراني قوله أن "طهران لم تتلقَ رسالة من واشنطن عبر مسقط تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس

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