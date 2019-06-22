2019/06/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرق الدفاع المدني عن تسجيل 321 حريقا في بساتين الحنطة منذ الشهر الماضي ولغاية اليوم في عدد من المحافظات العراقية بخسائر وصلت الى 52930 دونماً وسجلت محافظة نينوى خسائر كبيرة بعد تسجيل 72 حريقاً في بساتينها وتضرر 40957 دونماً من الحنطة ، تلتها محافظة كركوك بواقع 61 حريقاً أدت الى تلف 5506 دونمات من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى أكبر المتضررين بتلف آلالاف الدونمات من بساتين الحنطة النعيم نيوز.

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