مجلس النواب يصوت على تعديل قانون التنفيذ

2019/06/22 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على تعديل قانون التنفيذ.





وذكر مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب صوت في جلسته، اليوم، على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980”.





وأوضح، انه “مقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم”.





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