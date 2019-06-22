مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين

2019/06/22 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته، اليوم السبت، القراءة الاولى لأربعة مشاريع قوانين.





وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية”.





وأضاف، ان “المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص” مشيرا الى “انهاء القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000”.

وتابع، ان “مجلس النواب انهى ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016”.





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