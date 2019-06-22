2019/06/22 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أثار الشاب نجل محافظ نينوى جدلا إثر منشورين كتبهما على فيسبوك هاجم فيهما وتوعد ثم تراجع واعتذر.واطلق احمد منصور المرعيد نجل المحافظ سيلا من الشتائم والتهديدات بحق من يتعرضون بالاساءة للحشد الشعبي.لكنه اردف بمنشور لاحق اعتذارا، مؤكدا أن الكتابة الأولى كانت في حالة غضب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… نجل محافظ نينوى ينشر سيلاً من الشتائم ثم يتراجع وكالة خطوة برس.

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