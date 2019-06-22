الفتح يطالب عبد المهدي بتفعيل سلم الرواتب والغاء الفوارق في الرواتب

2019/06/22 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعضاء تحالف الفتح خلال مؤتمر صحفي عقدوه في مبنى البرلمان وحضرته "الغدير"، ان" تحالف الفتح يجدد تأكيده على إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة، فيما طالب عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب لإلغاء الفوارق في الرواتب بين رواتب الدرجات الخاصة وباقي الموظفين".كما طالب بالإسراع وانهاء ازمة اكمال الكابينة الحكومية وارسال اسماء المرشحين للبرلمان في اقرب وقت".انتهى..م.م

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