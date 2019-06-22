نائب عن صادقون يجمع 26 توقيعا لتخصيص جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة اوضاع البصرة

2019/06/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن النائب عن كتلة صادقون عدي عواد جمع 26 توقيعا لتخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة مطالب تظاهرات البصرة القديمة والجديدة، لمنع تطورها كما

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