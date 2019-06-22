كوب من التوت يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

2019/06/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب واحد يومياً بشكل منتظم من التوت الأزرق الذي يحتوي على مواد غذائية كثيرة ومتنوعة من شأنه أن يقلل من

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