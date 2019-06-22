بالوثائق..نائب يكشف تفاصيل مقترح لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

2019/06/22 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… طالب تحالف الفتح، السبت، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتفعيل سلم الرواتب بالشكل الذي يقلص امتيازات ذوي الدرجات الخاصة، مشددا على ضرورة إنهاء ملف الكابينة الوزارية.وقال المتحدث الرسمي للتحالف، أحمد الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك، حضرته /المعلومة/ إن “الدرجات الخاصة ضروري أن تخرج من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس […]

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