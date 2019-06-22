2019/06/22 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأثر العراق خلال الأيام القادمة بكُتلة هوائية حارّة جداً تعمل على رفع درجات الحرارة تدريجياً لتسود أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق.ويتوقع أن يزداد تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة جداً خلال الأيام القادمةلذا تزداد وطأة الحر في مختلف المناطق،وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً ازدياد نشاط الرياح المثيرة للغبار خلال النصف الثاني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجواء شديدة الحرارة في العراق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس النعيم نيوز.

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