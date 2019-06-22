2019/06/22 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..انسحاب النائبين ملحان مكوطر وعبد عون العبادي من حركة إرادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



انسحاب النائبين ملحان مكوطر وعبد عون العبادي من حركة إرادة وكالة خطوة برس.

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