الكمارك … حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد في مطار بغداد الدولي

2019/06/22 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم السبت كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها . وقالت الهيئة العامة للكمارك انها قامت بحجز شحنة الادوية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية .[…]

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