2019/06/22 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتقل الأمن المغربي في مدينة الرباط ثلاثة طلبة بينهم فتاتان، كانوا بصدد تصوير مقاطع فيديو تظهر ممارسات جنسية شاذة أمام أحد المساجد.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن العشرين، كانوا يصورون أول أمس الخميس مقطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيه الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يظهر المسجد "مع بعض الإيحاءات الجنسية".وأرفقوا المقطع بتعليق صوتي يزعم بشكل كاذب أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتاتين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية المغربية العامة للأمن.وفتح تحقيق في القضية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما المتورطون قيد الحبس الاحترازي.المصدر: "هسبريس"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن المغربي يعتقل فتاتين فبركتا مشهد شذوذ جنسي امام مسجد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن المغربي يعتقل فتاتين فبركتا مشهد شذوذ جنسي امام مسجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).