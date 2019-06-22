2019/06/22 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا خطيب جمعة مصلى الإمامين العسكريين عليهما السلام في البصرة السيد صادق الياسري الحكومة المركزية إلى وضع ضوابط على استخدام الإنترنت لمنع تفكك السر بعد انتشار ملحوظ لحالات الطلاق في المجتمع .إذ أضاف الياسري خلال خطبة الجمعة التي حضرها مراسل النعيم نيوز أن أسباب الطلاق التي تحصل في المجتمع أغلبها بسيطة ويمكن حلها, لكن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة البصرة يدعو الحكومة المركزية لوضع ضوابط لإستخدام الإنترنت النعيم نيوز.

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