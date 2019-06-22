2019/06/22 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلن النائبين عن حركة ارادة ملحان مكوطر وعبد عون العبادي، اليوم السبت، انسحابهما من الحركة التي تتزعمها النائبة السابقة حنان الفتلاوي.وبحسب مصدر نيابي قال لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “النائبين عن حركة ارادة التي ترأسها حنان الفتلاوي، ملحان مكوطر من الديوانية وعبد عون العبادي من البصرةـ اعلنا انسحابهما من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبان ينسحبان من حركة ارادة المركز الخبري الوطني.

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