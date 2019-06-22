2019/06/22 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل كابتن منتخب إنجلترا، ونجم فريق توتنهام، هاري كين، "القفص الذهبي"، بزواجه من كيت غودلاند، التي رافقته منذ أيام الطفولة.

ونشر هاري كين صورتين يظهر فيها مع زوجته في يوم زفافهما، معلقا عليها بالقول: "أخيرا تزوجت من صديقتي المفضلة!..



أحبك".وظهر كين في الصورة الأولى وهو يقبل جبين زوجته، مرتديا سترة بيضاء وربطة عنق سوداء، بينما ظهر في الثانية وهو يحملها ويظهر البحر خلفهما.وكان كابتن منتخب إنجلترا قد طلب من حبيبته الزواج خلال إجازة أمضياها في جزر الباهاما عام 2017.والتقى الاثنان في المدرسة خلال طفولتهما، وبقيا معا منذ ذلك الوقت، ولديهما طفلتان هما آيفي وفيفيان.ونشر حساب توتنهام على تويتر تغريدة يهنئ فيها كين، كما حرص عدد من اللاعبين على التعليق على منشوره على تطبيق إنستغرام، منهما نجم مانشستر سيتي فابيان ديلف، وزميل كين السابق في توتنهام، جيمي ريدناب.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. هاري كين يدخل "القفص الذهبي" ويتزوج صديقة الطفولة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. هاري كين يدخل "القفص الذهبي" ويتزوج صديقة الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).