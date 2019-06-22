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السبت 22 يونيو 2019 | 03:42 مساءً | عدد القراءات : 23

بالصور..



فعاليات "يوم الفتوة" في بغداد

بغداد/..



أقيمت في بغداد، السبت، فعاليات مهرجان يوم الفتوة، بحضور ممثلي المرجعية الدينية وشخصيات سياسية ونيابية وقادة في الحشد ووجهاء عشائر، فيما تضمنت الفعاليات التي أقيمت على قاعة (نصب الشهيد) تكريم شخصيات شبابية ونشطاء في المجتمع.

وقال مدير مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بغداد الشيخ محمد الشويلي خلال كلمة له في المهرجان ان "احياء يوم الفتوة جاء تلبية لدعوة المرجعية الرشيدة ويهدف الى ترسيخ المبادئ والقيم في مفهوم الفتوة".

وأضاف "جرى خلال الفعالية تكريم عدد من الشباب الذين يحملون روح الفتوة بأعمالهم ومنهم شجعان وفتيان الحشد الشعبي وبعض الشخصيات الناشطة بمجال حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك شريحة من ابناء المجتمع من اطباء ومعلمين واساتذة جامعيين وغيرهم الذين كانت لهم مواقف ترسم بكونها مواقف فتوة".

ودعا الشويلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني لـ"وضع برامج لتفعيل قيم الفتوة ومفاهيمها في المجتمع وعند الشباب خاصة"، مطالبا الحكومة بـ"الاعتناء بشريحه الشباب وتوفير فرص العمل لهم".

كما أكد الشويليعلى ضرورة "تفعيل القوانين التي من شأنها ترسيخ القيم والمبادئ في المجتمع ليكون مجتمع يرفل بالسلام والمحبة".

وكان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دعا لجعل الخامس عشر من شوال (19 حزيران) من كل عام يوماً للفتوة وذلك خلال الخطبة الاولى لصلاة عيد الفطر التي ألقاها بمكتبه في النجف الاشرف. انتهى4

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