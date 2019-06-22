جامعة الانبار تحيل اثنين من منتسبيها للتحقيق إثر اعتداء على طالب بالضرب

2019/06/22 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير إعلام جامعة الانبار رعد الخاشع، السبت، احالة اثنين من منتسبي الجامعة الى التحقيق على خلفية اعتداء تعرض له أحد طلبة الجامعة.وقال الخاشع لـ/ المعلومة /، إن “رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم اصدر أمرا جامعيا بسحب يد مدير قسم المتابعة محمد مصلح واحد موظفي القسم على خلفية اعتداء على طالب […]

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