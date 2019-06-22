2019/06/22 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام اليوم السبت القبض على سارق أقدم على سرقة مبلغ مالي من داخل عجلة في الطالبية.وأفاد بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس تمكنت بعد جمع المعلومات والتحري من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ من المال من داخل عجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سارق مبلغ من عجلة في بغداد وكالة خطوة برس.

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