شاهد .. مدير البطاقة الوطنية يكشف سبب حريق دائرة احوال المنصور

2019/06/22 | 16:00

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مدير البطاقة الوطنية يكشف سبب حريق دائرة احوال المنصور

السبت

22

حزيران

2019 :

03:43 pm

72

عزا مدير البطاقة الوطنية اللواء نشأت الخفاجي اسباب إندلاع الحريق في

دائرة الأحوال المدنية في المنصور إلى تذبذب الطاقة الكهربائية ،

وأضاف في تصريح خاص لآفاق ان الحريق لم يتسبب باصابات بالارواح او في

بيانات المواطنين ، وانما ادى الى حدوث اضرار مادية فقط .

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