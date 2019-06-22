العبادي:يجب بناء دولة مؤسسات بعيداً عن المحاصصة التي نخرت جسمها

2019/06/22 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، أنه مستعد للجلوس مع جميع الأطراف دون الالتفات الى الماضي، مشدداً على ضرورة توحيد الخطاب وأبعاد العراق عن سياسة المحاور والصراعات التي تعصف بالمنطقة.وقال النائب عن كتلة صادقون عبد الأمير الدبي في بيان تلقى “النعيم نيوز ” ، نسخة منه، عقب لقائه العبادي إن “الزيارة تناولت الأوضاع …

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