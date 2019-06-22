2019/06/22 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة رفاه العاصي عضو اللجنة القانونية النيابية عن جمع تواقيع 50 نائبا لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين.وذكرت العاصي” ان التعديل يتضمن تخصيص رواتب تقاعدية لضمان حقوق المعتقلين لدى القوات الأمريكية ودمجهم ضمن قانون المؤسسة”.

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