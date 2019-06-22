2019/06/22 | 16:03

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بالوثائق..



اللجنة القانونية في البرلمان: جمعنا تواقيع لتعديل قانون السجناء السياسيين

بغداد -

كلمة

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رفاه العارضي،

يوم السبت، عن جمع تواقيع لتعديل قانون السجناء السياسيين لشمول

المعتقلين في السجون الامريكية.

وذكرت وثائق للعارضي، ان "مجموعة من المعتقلين الابرياء في السجون

الامريكية الذين قاوموا المحتل في العراق قدموا لنا طلبا يرومون فيه

دمجهم في مؤسسة السجناء السياسيين بتعديل المادة 5 من قانون مؤسسة

السجناء السياسيين وشمولهم بحقوق المعتقل السياسي".

وطالب العارضي بحسب الوثائق مجلس النواب "بإحالة القانون الى اللجنة

القانونية لغرض المباشرة بإجراءات التعديل وشمولهم بحقوق المعتقل

السياسي".

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