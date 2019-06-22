2019/06/22 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إن تأجيل جلسة البرلمان دون التصويت على الكابينة الوزارية يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسية.

وقال الأعرجي في بيان، إنّ صراعات الكتل السياسية هي من أجل الاستحواذ على المناصب التي أصبحت مصدر تمويلٍ ماليٍّ لبعضها، مشيرا الى أن البعض الآخر منها يدفع للتأجيل من أجل إحراج الحكومة أمام الشارع العراقيّ، خاصّة مع التهديد بالتظاهر خلال الأيام القادمة، في حال لم يتم التصويت على إكمال الحكومة.

ودعا الأعرجي، جميع القوى السياسية الى ترك هذه الخلافات من أجل العراق الذي يمرُّ بظروفٍ حرجة.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: عدم التصويت على الكابينة الوزارية يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: عدم التصويت على الكابينة الوزارية يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).