ما هي اسماء مرشحين للوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي

2019/06/22 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نواب عن القائمة شبه النهائية للمرشحين للوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي المقرر تقديمهم الى مجلس النواب السبت لنيل الثقة من عد...

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