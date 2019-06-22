سؤال نيابي إلى أمينة بغداد حول ترميم دار وتوسيعه بـ 500 مليون دينار من المال العام

2019/06/22 | 16:04

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بغداد اليوم_ بغداد

وجهت النائبة عن دولة القانون، السبت (22 حزيران 2019)، سؤالا الى أمينة بغداد ذكرى علوش، بشأن تخصيص بيت لأحد المفتشين السابقين في الامانة داخل متنزه الزوراء.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن النائب عالية نصيف تتضمن: "استناد للمادة (50/51)، من النظام الداخلي لمجلس النواب راجين توجيه السؤال البرلماني التالي للسيدة امينة بغداد وتحدد اقرب جلسة للإجابة عنه داخل قبة البرلمان".

وتساءلت نصيف، بحسب الوثيقة: "ما السند القانوني لتخصيص دار سكن للسيد (سجاد معتوك)، المفتش السابق في امانة بغداد داخل متنزه الزوراء وقيام ثلاث دوائر من امانة بغداد بتوسيع الدار وترميمه، وتأثيثه بمبلغ لا يزيد عن 500 مليون من ميزانية هذه الدوائر (المال العام)، مع اضافة مساحة (200) متر مربع كحديقة لتكون المساحة الكلية (400) متر مربع.

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت النائبة عالية نصيف، السبت (22 حزيران 2019)، سؤالاً نيابياً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تخصيص 3 عقارات لمفتش الداخلية.

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس النواب، فأن نصيف طالبت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتوجيه سؤال ن

بغداد اليوم_ بغداد

دعا المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، السبت (22 حزيران 2019)، بإبعاد المحاصصة عن الدرجات الخاصة وإيكال اختيار مرشحيها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الاسدي في مؤتمر عقد بمبنى المجلس، إنه "التزاما

بغداد اليوم-بغداد

قال الأمين العام لحزب الاستقامة، حسن العاقولي، السبت، 22 حزيران، 2019، إنه سيراجع قرار الاستقالة من مجلس النواب، بعد أن طلبت كتل سياسية منه ذلك.

وذكر العاقولي في موتمر صحفي مع مختلف الكتل السياسية: "قدمنا استقالة لهيأة ال

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