1239 نازحاً يعودون إلى سورية

2019/06/22 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أن 1239 لاجئاً سورياً، عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضح المركز أن بينهم 383 لاجئاً (115 امرأة و195 طفلاً) عادوا عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان، و856 لاجئاً (257 امرأة و437 طفلاً) عادوا عبر معبر نصيب من الأردن

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