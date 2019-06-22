“بالفيديو” صيف مختلف في دوكان.. تمتع بأجواء باردة لاتتعدى فيها درجات الحرارة 29 مئوية

2019/06/22 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تختلف أجواء الصيف في دوكان شمالي العراق، حيث يعتبرا مقصدا سياحيا يرتاده العراقيون هربا من قساوة الحر.لا تتجاوز درجات الحرارة صباحا في دوكان الـ29 مئوية، اما في الليل فتكون الاجواء باردة نسبيا.ويصعب على السياح ممارسة السباحة في دوكان بسبب ارتفاع منسوب المياه الى جانب برودته.

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