“بالفيديو” الحلبوسي ينهي الجدل المثار حول النواب المستبدلين: لا امتياز تقاعديا لأي نائب سابق أو حالي

2019/06/22 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، توضيحا بشأن اعضاء البرلمان الذين تم استبدالهم، مؤكدا ان جميع المرشحين الفائزين الذين تمت المصادقة أصبحوا نوابا.وقال الحلبوسي في كلمة له امام اعضاء مجلس النواب وتابعتها “يس عراق”، إنه “وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (57/ ت.ق/ 2018) المؤرخ (19/ 8/ 2018) الذي […]

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