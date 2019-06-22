الحكمة النيابية تشير الى ضعف الأداء الحكومي وتكشف عن استجوابات للوزراء

2019/06/22 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أشار كتلة الحكمة النيابية التي يتزعمها عمار الحكيم، اليوم السبت، الى ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا، فيما أكدت انها ستقوم باستجواب الوزراء المتلكئين وممن عليهم ملفات فساد وشبهات ومخالفات.





وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعد التوكل على الله، واتخاذ تيار الحكمة الوطني خيار المعارضة السياسية الوطنية الدستورية، التي مهدنا لها منذ حملتنا الانتخابية في ٢٠١٤، واكدنا لابد من اكتمال جناحي الديمقراطية اغلبية وطنية ومعارضة سياسية”.





وأضافت، ان “كتلة الحكمة النيابية اذ تبارك للشعب العراقي انبثاق اول معارضة رسمية تؤكد استمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، وتكون صوته المعبر والصادح داخل قبة مجلس النواب”.





وتابع البيان، “كنا نبحث في خيار المعارضة منذ عام تقريبا واعددنا مشروعا كاملا فيها، ولم نرغب الذهاب اليها عشية تشكيل الحكومة لاننا اردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة السيد عادل عبد المهدي، وحتى لا يقال ان الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط حتى قبل ولادتها”

وأوضح البيان، ان “كتلة الحكمة اشرت كثير من الملاحظات على اداء الحكومة الحالية، وشخصنا ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا (الخدمات، مكافحة الفساد ، التراجع الامني ، العلاقة مع الاقليم ، وغيرها)”.





وأكدت الكتلة، “سنقوم باستجواب الوزراء المتلكئين وممن عليهم ملفات فساد او عليهم شبهات ومخالفات، وشرع نوابنا بجمع الحقائق من اجل اجراء الاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين”.





وأعربت عن “تطلعها الى تفاعل الجميع مع المعارضة السياسية والمساهمة في تقديم الفاسدين والمتلكئين للاستجواب وسحب الثقة عنهم خدمة للصالح العام”.





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