2019/06/22 | 16:10

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بالوثائق..



الغدير تنشر لمتابعيها الكرام نص مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

العراقمنوع

بالوثائق..



الغدير تنشر لمتابعيها الكرام نص مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

السبت 22 يونيو 2019 - 15:33

قوى الامن الداخلي العراقي

الوثائق...

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