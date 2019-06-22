2019/06/22 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/22 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).