2019/06/22 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت لجنة الخدمات وشؤون الإعمار النيابية بالتحقيق في ملفات الفساد ومشاريع مطار النجف الدولي.وقال رئيس السن الحالي للجنة كاظم الحمامي في مؤتمر صحفي مشترك ” استنادا للمادة ٦١ من الدستور العراقي وانطلاقا من دورنا الرقابي الذي يحتم علينا التحقيق بشأن الملابسات التي اثيرت عن مطار النجف الاشرف الدولي وكيفية ادارة المطار . بادرت لجنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات وشؤون الإعمار النيابية تتعهد بالتحقيق في ملفات الفساد ومشاريع مطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات وشؤون الإعمار النيابية تتعهد بالتحقيق في ملفات الفساد ومشاريع مطار النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).