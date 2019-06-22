الشروع ببناء 160 مدرسة وتأهيل 600 اخرى في وسط واطراف العاصمة

2019/06/22 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن معاون محافظ بغداد لشوؤن الخدمات صبار المساري، اليوم السبت، إنطلاق خطة حملة (خدمة بغداد شرف لنا) الخاصة بالقطاع التربوي، والتي تتضمن بناء

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