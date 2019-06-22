توجه نيابي لاقالة وزير الاتصالات وهذا السبب

2019/06/22 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف عضو مجلس النواب حسن فدعم، عن وجود توجه نيابي لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي لشموله باجراءات المساءلة والعدالة وعدم نجاحه بتقديم

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