“الحل العراق” ينفرد بنشر الأسماء المرشحة لمنصب محافظ كركوك

2019/06/22 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تستمر #أزمة اختيار محافظ جديد #كركوك الجديد، بين مكونات المدينة، وداخل البيت #الكردي، أي بين الحزبين #الديمقراطي_الكردستاني والاتحاد الوطني الذي يربط مشاركته بحكومة الإقليم بتسمية محافظٍ […]

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