عقيد امريكي يصرح : انباء مغادرتنا قاعدة البكر شمال بغداد كاذبة ترجمة خولة الموسوي

2019/06/22 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح العقيد كيفن ووكرمدير حماية القوة الامريكية ، بدحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد أمريكيين آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق وقال ان العمليات في قاعدة بلد الجوية مستمرة كالمعتاد.والادعاءات بأن الموظفين يجري إجلاؤهم هي ادعاءات زائفة تماما.ولا توجد خطط في الوقت الذي يتم فيه...

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