طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده

2019/06/22 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي، وأبلغته احتجاجها على إقلاع "طائرة تجسس" أميركية من الأراضي الإماراتية.



ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن الخارجية أن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي لتبلغه احتجاج طهران على إقلاع طائر...

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