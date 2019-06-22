خلية الاعلام الامني تنفي تقرير ” وكالة رويترز ” عن اجلاء المتعاقدين الامريكان من قاعدة بلد الجوية

2019/06/22 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، التقرير الذي بثته وكالة رويترز للانباء التي تتحدث عن إجلاء المتعاقدين الاميركان من قاعدة بلد الجوية.وقال المتحدث باسم الخلية العميد يحيى رسول في بيان خاص بهذا الشان ان ” الانباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الامريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية غير صحيحة ”.واضاف …

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