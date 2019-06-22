رفع 20 سيطرة أمنية في الفلوجة

2019/06/22 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، السبت، رفع 20 سيطرة أمنية داخل أحياء مدينة الفلوجة.وقال العيساوي لـ/ المعلومة /، إن “القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الفلوجة رفعت 20 سيطرة امنية من أحياء مختلفة من المدينة، ضمن خطة دعم جهود الأمن والإعمار بالتزامن مع عودة معظم الأسر […]

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