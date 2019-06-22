2019/06/22 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC طالبت اللجنة القانونية النيابية، السبت، إحالة قرار مجلس النواب بمنح النواب المستبدلين وصف “نائب سابق” الى المحكمة الاتحادية للبت به.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، إن “قرار رئاسة مجلس النواب بمنح النواب المستبدلين وصف نائب سابق أصبح محل جدل وبحاجة إلى قرار قضائي”، لافتا إلى إن “القرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تطالب بإحالة قرار “النواب المستبدلين” الى القضاء المركز الخبري الوطني.

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