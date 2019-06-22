“بالفيديو” فعاليات “فرعونية” خاصة أثناء افتتاح استاد القاهرة الدولي.. استعداد وتنظيم كبيران

2019/06/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رافق افتتاح استاد القاهرة فعاليات “فرعونية” خاصة أظهرت حجم الاستعداد والتنظيم الكبيرين.حيث افتتح المنتخب المصري مساء امس الجمعة فعاليات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة نظيره زيمبابوي على إستاد القاهرة الدولي.

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