الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بواسط

2019/06/22 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بمحافظة الكوت.





وذكر بيان لمدي...

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