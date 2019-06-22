2019/06/22 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بمحافظة الكوت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بواسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بمحافظة الكوت.
وذكر بيان لمدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع في ارض زراعية بواسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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