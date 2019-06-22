المالية النيابية تتهم رئيس هيئة الكمارك بهدر ملايين الدولارات

2019/06/22 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

اتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت رئيس هيئة الكمارك العراقية بهدر ملايين الدولارات.

وقال عض...

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