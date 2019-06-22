2019/06/22 | 17:05

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عاجل | إيران تعدم موظفا في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية

عاجل | إيران تعدم موظفا في وزارة الدفاع بتهمة التجسس

لصالح الولايات المتحدة الأميركية

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