2019/06/22 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأعرجي: المناصب أصبحت مصادر تمويل للكتل السياسية

بغداد -

كلمة

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، يوم السبت، أن

المناصب أصبحت مصدر تمويلٍ ماليٍّ للكتل السياسية.

وقال الاعرجي في بيان، إنّ "تأجيل جلسة مجلس النواب، اليوم السبت،

من دون التصويت على الكابينة الوزاريّة، يعكس مدى الخلاف بين الكتل

السياسيّة وصراعاتها من أجل الاستحواذ على المناصب التي أصبحت مصدر

تمويلٍ ماليٍّ لبعضها، كما أن البعض الآخر منها يدفع للتأجيل من أجل

إحراج الحكومة أمام الشارع العراقيّ، خاصّة مع التهديد بالتظاهر

خلال الأيام القادمة في حال لم يتم التصويت على إكمال الحكومة".

واضاف، "نتمنى من الجميع تناسي هذه الخلافات من أجل العراق الذي

يمرُّ بظروفٍ حرجة، يبدو أن أغلب السياسيين غافلين عن تشخيصها

للأسف".

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