ما حقيقة إجلاء المقاولين الأميركيين من قاعدة بلد؟

2019/06/22 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن إجلاء المقاولين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية....

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