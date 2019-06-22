الخارجية الايرانية تقدم مذكرة احتجاج رسمية ضد الامارات

2019/06/22 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..سلمت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بالأعمال الإماراتي لديها، مذكرة احتجاج على انطلاق طائرة أمريكية مسيرة من الأراضي الإماراتية.وأكدت الخارجية الإيرانية في مذكرتها عن “رفضها تقديم أي تسهيلات للقوات الأمريكية في المنطقة لانتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية الإيرانية”.وأشارت الخارجية على ضرورة عدم “تنصل الإمارات من مسؤوليتها تجاه استخدام أراضيها لانتهاك الأجواء […]

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