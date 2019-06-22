احكام بالسجن وغرامات مالية لخمسة تجار مخدرات

2019/06/22 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أصدرت محكمة جنايات واسط، أحكاما بالسجن وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق خمسة من المتهمين بمتاجرة المواد المخدرة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم السبت، أن "محكمة جنايات واسط في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية اصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لخمسة مدانين ضبطت بحوزتهم حبوب مخدرة".

واوضح البيان، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت أحكامها لكل واحد من المتهمين الخمسة"، لافتاً إلى، أن "عند عدم دفع الغرامة ستنفذ عليهم الأحكام بالتعاقب مع الأصلية".

واشار المركز الاعلامي لمجلس القضاء الى، أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



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