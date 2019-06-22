2019/06/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلنت شرطة ديالى اليوم السبت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنتين محملتين بمواد غير مكمركة في سيطرة الناي (شمال مدينة بعقوبة).وقال متحدث شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان تلقته “خطوة برس” ان “مفارز ودوريات من أقسام شرطة المقدادية وهبهب وشعبة مكافحة اجرام بني سعد ومندلي وخانقين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 12 مطلوبا وشاحنتان بمخالفات كمركية في قبضة شرطة ديالى وكالة خطوة برس.

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